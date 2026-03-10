Қостанай облысында ер адамнан 200 келіден астам есірткі тәркіленді
АСТАНА. KAZINFORM – ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің қызметкерлері Қостанай облысы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы және облыс прокуратурасымен бірлесіп, ірі көлемдегі есірткі заттарын тасымалдау арнасын тоқтатты.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Қостанай — Әулиекөл — Сұрған автожолында 200 келіден астам тыйым салынған затты тасымалдаған ер адам ұсталды. Көлікті тексеру кезінде жүк көлігінің кузовынан, темір бөшкенің ішінен полиэтиленге оралған қап табылды. Оның ішінде өсімдік тектес зат болған.
Автокөлікті мұқият тексеру барысында полицейлер арнайы жабдықталған жасырын орынды анықтады. Жасырын бөлікте скотчпен оралған, өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат салынған 20 қап болған.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Барлық мән-жай мен есірткі заттарын жеткізу арналары анықталып жатыр.
Айта кетелік Алматыда есірткі плантациясын ұйымдастырған екі күдікті ұсталды.