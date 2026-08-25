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    Қостанай облысында КамАЗ-бен соқтығысқан мотоциклші қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысында ҚАЗ-19 автожолында, Семилетка ауылының маңында адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    Мотоциклист погиб после столкновения с КамАЗом в Костанайской области
    Фото: Қостанай облысы ПД

    Оқиғаның мән-жайын Қостанай облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Аманжол Байзақов мәлімдеді.

    Оның айтуынша, автожолда «КамАЗ» көлігі мен мотоцикл соқтығысқан. Апат салдарынан мотоцикл жүргізушісі ауыр жарақат алып, оқиға орнында қаза тапқан.

    — «КамАЗ» жүргізушісі маневр жасау кезінде қауіпсіздікке көз жеткізбей, мотоциклмен соқтығысқаны анықталды. Жол-көлік оқиғасы бойынша полиция тергеу жұмыстарын бастады, — деді Аманжол Байзақов.

    Полиция жол қозғалысына қатысушыларды жол ережесін қатаң сақтауға шақырды.

    Бұған дейін Талдықорғандағы айналма жолда болған жол апатынан бір адам қаза тауып, үш адам зардап шеккен болатын.

    Өлім-жітім Қостанай облысы Аймақ Жол апаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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