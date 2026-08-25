Қостанай облысында КамАЗ-бен соқтығысқан мотоциклші қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысында ҚАЗ-19 автожолында, Семилетка ауылының маңында адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Оқиғаның мән-жайын Қостанай облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Аманжол Байзақов мәлімдеді.
Оның айтуынша, автожолда «КамАЗ» көлігі мен мотоцикл соқтығысқан. Апат салдарынан мотоцикл жүргізушісі ауыр жарақат алып, оқиға орнында қаза тапқан.
— «КамАЗ» жүргізушісі маневр жасау кезінде қауіпсіздікке көз жеткізбей, мотоциклмен соқтығысқаны анықталды. Жол-көлік оқиғасы бойынша полиция тергеу жұмыстарын бастады, — деді Аманжол Байзақов.
Полиция жол қозғалысына қатысушыларды жол ережесін қатаң сақтауға шақырды.
Бұған дейін Талдықорғандағы айналма жолда болған жол апатынан бір адам қаза тауып, үш адам зардап шеккен болатын.