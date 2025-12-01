KZ
    Қостанай облысында көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысында Ақтөбе облысының шекарасынан Денисовка ауылына дейін жол жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    мороз, погода, снег, дождь со снегом, закрыта дорога, жол жабық, ауа райы, қар, жанбыр
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    — 2025 жылғы 1 желтоқсан сағат 20:30–да Ақтөбе облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Қостанай — Рудный — Денисовка -Комсомол — Қарабұтақ» автожолының 234-385 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе облысының шекарасы — Денисовка ауылы) жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды, — делінген компания таратқан мәліметте.

    Жолды 2025 жылғы 2 желтоқсан сағат 00:00–де ашу жоспарланған.

    Осыған дейін Ақтөбе облысында ауа райына байланысты жол жабылғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Қостанай облысы ҚазАвтоЖол Аймақ Ауа райы Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
