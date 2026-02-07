KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:47, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қостанай облысында құрылыс талаптарын бұзған компаниялар жауапкершілікке тартылды

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM - Қостанай облысының прокуратурасы құрылыс қызметін жүзеге асыру кезінде жекелеген құрылыс компанияларының біліктілік талаптарына сәйкес келмеу фактілерін анықтады.

    Қостанай облысында құрылыс талаптарын бұзған компаниялар жауапкершілікке тартылды
    Фото: ҚР Бас прокуратурасы

    Тексеру арқылы меншік немесе жалдау құқығында өндірістік базалар болмаған кезде қызметті жүзеге асыратын 200-ден астам лицензиат, сондай-ақ бірыңғай біліктілік талаптарында көзделген аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлер анықталды.

    Қабылданған шаралар аясында 64 лицензиатқа қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 464-бабы бойынша хаттамалар жасалды. Істерді қарау нәтижесінде 17 компания жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 3,4 млн теңге көлемінде айыппұл салынды, 16 лицензияның қолданылуы уақытша тоқтатылып, 2 лицензияның қолданылуы тоқтатылды.

    Айта кетелік Түркістан облысында интернет-алаяқтарға ұрынғандар 1,6 млрд теңгесінен айырылған.

    Тегтер:
    Қостанай облысы Лицензия Прокуратура Құрылыс
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар