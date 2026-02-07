Қостанай облысында құрылыс талаптарын бұзған компаниялар жауапкершілікке тартылды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM - Қостанай облысының прокуратурасы құрылыс қызметін жүзеге асыру кезінде жекелеген құрылыс компанияларының біліктілік талаптарына сәйкес келмеу фактілерін анықтады.
Тексеру арқылы меншік немесе жалдау құқығында өндірістік базалар болмаған кезде қызметті жүзеге асыратын 200-ден астам лицензиат, сондай-ақ бірыңғай біліктілік талаптарында көзделген аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлер анықталды.
Қабылданған шаралар аясында 64 лицензиатқа қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 464-бабы бойынша хаттамалар жасалды. Істерді қарау нәтижесінде 17 компания жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 3,4 млн теңге көлемінде айыппұл салынды, 16 лицензияның қолданылуы уақытша тоқтатылып, 2 лицензияның қолданылуы тоқтатылды.
Айта кетелік Түркістан облысында интернет-алаяқтарға ұрынғандар 1,6 млрд теңгесінен айырылған.