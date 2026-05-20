Қостанай облысында мал вакцинасына қатысты заңбұзушылықтар үшін 20 адам жауапқа тартылды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысы Қамысты ауданының прокуратурасы 1910 бас ауыл шаруашылығы малын жалған вакцинациялау, сондай-ақ мал басы бойынша статистикалық есептемеде 537 басқа асыра бағалау фактілерін анықтады.
Қостанай облыстық прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, екі ветеринарлық пунктте термочемодандардың болмауы салдарынан 20 мың дозадан астам көлемде ветеринариялық препараттарды тасымалдау (орнын ауыстыру) және сақтау қағидаларын бұзу анықталған.
Сонымен қатар, жас малды вакцинациялау мерзімдерін бұзу, ревакцинация кезеңділігін сақтамау, вакциналардың дозасы және басқа да заңбұзушылық фактілері анықталды.
Ветеринарлық заңнама саласында анықталған барлық заңбұзушылықтар бойынша прокурорлық ден қою шаралары қабылданды, 8 лауазымды тұлға әкімшілік және 12 тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік бюджетке жалған вакцинациялау бойынша 744, 3 мың теңге сомасына шығындар өтелді.
