Қостанай облысында су құбыры құрылысына арналған 157 млн теңге мемлекет кірісіне өндірілді
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай ауданының прокуратурасы мемлекеттік сатып алу саласындағы заң бұзушылықтарды анықтады.
Талдау нәтижесінде аудан әкімдігінің құрылыс бөлімі мен мердігер ұйым арасында Владимировка ауылында су құбырын салу бойынша жалпы сомасы 1,4 млрд теңгеге шарт жасалғаны белгілі болды.
«Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 17-бабының 10-тармағына сәйкес, өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында 157,1 млн теңге енгізген.
- Алайда мердігер өз міндеттемелерін орындамағандықтан, мемлекеттік сатып алу туралы шарт біржақты тәртіппен бұзылған. Заңға сәйкес, мұндай жағдайда енгізілген сома өнім берушіге қайтарылмай, мемлекет кірісіне аударылуы тиіс, - деп түсіндірді бақылаушы органнан.
Бірақ құрылыс бөлімі тарапынан бұл қаражатты бюджетке қайтару шаралары қабылданбаған.
Қостанай ауданы прокуратурасының қадағалау актісінің негізінде сот шешімімен 157,1 млн теңге мемлекет кірісіне өндірілді.
Айта кетейік, Қостанай облысында заңсыз су алған кәсіпорынға айыппұл салынды.