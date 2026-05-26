Қостанай облысында «Таза ойындар» өткізілді
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Бүгін «Таза ойындар» экоквест форматында «Мөлдір бұлақ» ауқымды экологиялық акциясы өтті, деп хабарлайды Қостанай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Бастама аймақ тұрғындарын маңызды мақсатқа — су объектілерінің тазалығын сақтауға және практикалық іс-әрекеттер арқылы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға біріктірді.
Акцияның басты алаңы Қостанайда «Ақ шаңырақ» маңындағы Тобыл қаласының жағалау аймағы болды. Облыстың аудандары мен қалаларында іс-шаралар ұйымдастырушылармен бірлесіп белгіленген су айдындарында өтті.
Экологиялық акцияны Қостанай облысы әкімдігінің Қоғамдық даму басқармасы, «Neco» экологиялық клубы» ҚҚ және өңірдің жастар ресурстық орталықтары ұйымдастырды.
Іс-шараның ерекшелігі «Таза ойындар» форматы болды — экологиялық жарыс барысында командалар аумақты қоқыстардан тазартып қана қоймай, жиналған қайта өңделетін заттар үшін ұпай жинап, қалдықтарды сұрыптады. Бұл тәсіл ластанған жерлерді тазалауға ғана емес, сонымен қатар қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін насихаттауға көмектесті.
— Қатысуға 5-тен 10 адамға дейінгі командалар шақырылды. Акцияға оқушылар, студенттер, еріктілер, жастар ұйымдары, мемлекеттік мекемелердің өкілдері, сондай-ақ облыстың барлық белсенді тұрғындары қатысты. Әр команда өз атауын және капитанын таңдады.
Бәсекелестік кезеңінде қатысушылар қоқыстарды жинап, оларды санаттар бойынша сұрыптап, қаптарды арнайы қабылдау орындарына жеткізді. Тапсырмаларды орындауға бір сағат бөлінді, — делінген хабарламада.
Жиналған қалдықтар бірнеше санатқа бөлінді: пластмасса, шыны, металл, аралас және қайта өңделмейтін қалдықтар. Қоқыстың әр түрі үшін жеке баллдық жүйе қарастырылды. Командалар пластик жинағаны үшін ең көп ұпай алды, бұл қалдықтардың осы түрін қайта өңдеудің қоршаған орта үшін маңыздылығын көрсетті.
Жарыс қорытындысы бойынша «Жанұя» отбасылық үлгідегі үй командасы 1-орынды, Табиғи ресурстар басқармасы 2-орынды, ЖРО командасы 3-орынды иеленді.
«Мөлдір бұлақ» экологиялық акциясы табиғатқа жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға және болашақ ұрпақ үшін туған өлкенің тазалығын сақтауға бағытталған тағы бір маңызды қадам болды.
