    20:24, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Қостанай облысындағы елді мекен шетінде жабайы қабан жүр

    АСТАНА. KAZINFORM – Әлеуметтік желіде Қостанай облысындағы елді мекен көшелерінде жүгіріп жүрген жабайы қабанның бейнежазбасы тарады.

    Дикий кабан в Житикаре
    Видеодан алынған скрин

    Жітіқара ауданының прокуратурасы хабарлағандай, оқиға шамамен үш апта бұрын болған. Алдын ала мәлімет бойынша, жабайы аң елді мекен шетіне адасып кіріп кеткен болуы мүмкін.

    - Сол күні жабайы қабан қайтадан далаға қуылды. Қазіргі жағдай тұрғындарға қауіп төндірмейді, - деп мәлімдеді ведомство өкілдері. 

    Еске сала кетейік, жабайы қабандар еліміздің Алтын-Емел, Бурабай секілді ұлттық табиғи парктерінде қарауға алынған. Кейде жабайы қабандар фототұзаққа түсіп қалады.

