Қостанай тұрғыны Астанадағы клиникалардың бірінде емдеу процедурасынан соң комаға түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Қостанайлық қыз Астанада жеке клиникалардың бірінде косметологиялық процедурадан өткен соң комаға түсті. Аталған факті бойынша тексеру тағайындалды.
Осындай оқиға болғанын ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің өкілдері растады.
-2025 жылдың маусымында департамент тарапынан жеке клиникаға тәуелсіз сарапшылар комиссиясын жіберу жөнінде хат жолданған. Ондағы мақсат – пациенттің денсаулығына зиян келтіру жағдайы болған-болмағанын анықтау еді,-деп хабарлады жолданған сауалға.
Клиника өкілдері алда осындай комиссия өтетінін растады. Сараптама қорытындысы бойынша жасалған тұжырым шағым иесі мен департаментке жолданады.
Бұған дейін хабарланғандай, комаға түскен қыз — 2025 жылдың сәуір айында мұрын пердесін түзету операциясын жасаған Қостанай қаласының тұрғыны. Сол уақыттан бері науқас ес-түссіз жатыр.
«Тексеру нәтижелерімен келіспеген жағдайда, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің 30-бабына сәйкес, пациенттің туыстары Астана қаласы бойынша комитет департаментіне жүгінуге құқылы. Мұндай өтініш негізінде медициналық ұйымға жоспардан тыс тексеріс жүргізілуі мүмкін», — делінген ресми түсініктемеде.
Бұған дейін Қостанай облысында операция кезінде науқас қайтыс болғаны туралы жаздық.