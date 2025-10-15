KZ
    Қостанай тұрғыны Астанадағы клиникалардың бірінде емдеу процедурасынан соң комаға түсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қостанайлық қыз Астанада жеке клиникалардың бірінде косметологиялық процедурадан өткен соң комаға түсті. Аталған факті бойынша тексеру тағайындалды.

    клиника
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Осындай оқиға болғанын ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің өкілдері растады.

    -2025 жылдың маусымында департамент тарапынан жеке клиникаға тәуелсіз сарапшылар комиссиясын жіберу жөнінде хат жолданған. Ондағы мақсат – пациенттің денсаулығына зиян келтіру жағдайы болған-болмағанын анықтау еді,-деп хабарлады жолданған сауалға.

    Клиника өкілдері алда осындай комиссия өтетінін растады. Сараптама қорытындысы бойынша жасалған тұжырым шағым иесі мен департаментке жолданады.

    Бұған дейін хабарланғандай, комаға түскен қыз — 2025 жылдың сәуір айында мұрын пердесін түзету операциясын жасаған Қостанай қаласының тұрғыны. Сол уақыттан бері науқас ес-түссіз жатыр.

    «Тексеру нәтижелерімен келіспеген жағдайда, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің 30-бабына сәйкес, пациенттің туыстары Астана қаласы бойынша комитет департаментіне жүгінуге құқылы. Мұндай өтініш негізінде медициналық ұйымға жоспардан тыс тексеріс жүргізілуі мүмкін», — делінген ресми түсініктемеде.

    Бұған дейін Қостанай облысында операция кезінде науқас қайтыс болғаны туралы жаздық.

     

