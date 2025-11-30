Қостанайда 6 теміржол вокзалы жөнделіп жатыр
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай облысында 6 теміржол вокзалы жөндеуден өтіп жатыр. Жобаны іске асыруға 5,3 млрд теңге бөлінді.
Жаңғырту жұмыстары Қостанай қаласында, Арқалық, Тобыл, Железорудная, Аманқарағай және Құсмұрын станцияларында жүзеге асырылып жатыр.
Реконструкция аясында жолаушылар мен теміржол қызметкерлеріне қолайлы жағдай жасауға бағытталған кешенді шаралар қарастырылған. Ғимараттардың қасбеттері жаңартылып, ішкі үй-жайлар қайта жөнделеді: шатыр ауыстырылады, күту залдары, касса аймақтары мен санитарлық тораптар жаңартылады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін пандустар орнату көзделген.
Қауіпсіздік мәселелеріне де ерекше назар аударылып отыр. Бейнебақылау және дауыс зорайтқыш жүйелері жаңартылады. Сонымен қатар іргелес аумақтарды абаттандыру жоспарда бар — көгалдандыру, орындықтар орнату, жарықтандыруды жаңарту және автотұрақ аймақтарын жақсарту жұмыстары жүргізіледі.
— Жобаның жүзеге асырылуы өңір тұрғындары мен қонақтары үшін вокзалдарды барынша жайлы, заманауи және қауіпсіз етеді, сондай-ақ облыстың көліктік нысандарының келбетін айтарлықтай жақсартады, — делінген ақпаратта.
Айта кетейік, Қостанай облысының жылу желілерін реконструкциялауға 2,2 млрд теңге бөлінді.