    22:38, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қостанайда апат салдарынан жарық өшті

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанайда ондаған үй әлі күнге дейін жарықсыз отыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    блэкаут
    Фото: Kazinform

    Қостанай әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 7, 8, 9-шы шағын аудандардың және оған іргелес көшелердің тұрғындары электр қуатынсыз қалған. Бұған электр желілеріндегі апат себеп болған.

    Оқиға орнында апаттық бригадалар жұмыс істеуде. Мамандар ақауды жою бойынша шаралар қабылдап жатыр.

    Әкімдік өкілдері электр қуатын қалпына келтіру мерзімі туралы қосымша хабарланатынын айтты.

    Айта кетейік, бұған дейін Энергетика министрі электр желілерін жөндеу уақытылы аяқталады деп уәде берді.

    Тегтер:
    Қостанай облысы Төтенше оқиғалар, апаттар Электр қуаты
    Асхат Райқұл
    Автор
