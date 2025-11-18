Қостанайда автобус бұзылып, 25 адам қауіпсіз жерге жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін 112 нөміріне Қостанай облысының Федоров ауданынан 10 шақырым қашықтықтағы республикалық маңызы бар «Алматы–Екатеринбург» автожолында шетелдік азаматтар мінген автобус бұзылғаны туралы хабарлама түсті.
ТЖМ баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес көлікте барлығы 66 адам болған, оның 2-і бала. Олар Ресей Федерациясынан Тәжікстан Республикасына қарай жол жүріп бара жатқан.
— Оқиға орнына ТЖМ құтқарушылары жұмылдырылып, 25 адамды, оның ішінде 1 жүкті әйел мен 2 баланы Федоров ауылындағы жылыту пунктіне жеткізді. Сонымен қатар, жол қызметі бұзылған автобус пен оның ішіндегі адамдарды Федоров ауылына дейін сүйреп жеткізді, — делінген хабарламада.
