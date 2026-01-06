KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:00, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қостанайдың бес учаскесінде барлық көлік түріне жол ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін сағат 07:00–де Қостанай облысында бірнеше республикалық маңызы бар жолдар ашылып, көлік қозғалысы қайта қалпына келеді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол».

    Автобус, жолаушылар
    Фото: progorod43.ru

    — 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 07:00–де келесі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады, — делінген хабарламада.

    — «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автомобиль жолының 555-683 шақырым аралығындағы учаскесі (Тобыл қаласынан Сарыкөл елді мекеніне дейін);

    — «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автомобиль жолының 539-418 шақырым аралығындағы учаскесі (Қостанай қаласынан Қарабалық елді мекеніне дейін);

    — «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автомобиль жолының 385-501 шақырым аралығындағы учаскесі (Денисовка елді мекенінен Рудный қаласына дейін);

    — «Мәмлүт — Қостанай» автомобиль жолының 402-250 шақырым аралығындағы учаскесі (Тобыл қаласынан Ұзынкөл елді мекеніне дейін);

    — «Денисовка — Жітіқара — Мықтыкөл — РФ шекарасы» автомобиль жолының 0-50 шақырым аралығындағы учаскесі (Денисовка елді мекенінен Жетіқара елді мекеніне дейін).

    Еске салайық, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, синоптиктер 6 қаңтарға Қазақстанның 16 облысында және Астана қаласында ауа райына байланысты ескерту жариялады.

    Тегтер:
    Қостанай облысы ҚазАвтоЖол Жол
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар