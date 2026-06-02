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    Қостанайда білім беру бөлімінің басшысы бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен ұсталды

    АСТАНА.KAZINFORM — Қала мектептеріне бөлінген қаражаттың жымқырылуына байланысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. 

    Қостанайда білім беру бөлімінің басшысы бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен ұсталды
    Фото: gov.kz

    Қостанай облысы бойынша ҰҚКД хабарлауынша, Қостанай қаласы білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Тергеу дерегінше, қазына ақшасын бір топ адам үптеген.

    1 маусым күні тергеу аясында бірқатар тергеу іс-шарасы атқарылды. Лауазымды тұлғалардың тұрғылықты жері мен жұмыс орнында тінту жүргізілді.

    Дәл осы күні ҚР ҚК 190-бабы 3-бөлімінде көзделген қылмыстық құқықбұзушылықты істеді деген күдікпен Қостанай қаласы білім бөлімінің басшысы Гүлсім Оразбаева ұсталды.

    Ведомствоның мәлімдеуінше, тергеу жалғасып жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексi 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.

    Айта кетейік, бұған дейін Шымкентте колледж басшылары мен бухгалтерлер 1,3 млрд бюджет қаражатын жымқырғанын жазғанбыз

    Қостанай облысы Білім Қаржы
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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