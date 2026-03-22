Қостанайда кәмелетке толмаған студентке іздеу жарияланды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай қаласында полиция 2008 жылы туған кәмелетке толмаған студентті іздестіріп жатыр. Оның жоғалғаны туралы полицияға туысы хабарлаған, қазір кең көлемді іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр.
Қазіргі таңда полиция қызметкерлері мен еріктілер іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Жасөспірімнің мүмкін жүріп өткен маршруттары анықталып, таныстары мен куәлар сұраққа алынған. Бейнебақылау камераларының жазбалары тексеріліп, болуы мүмкін деген орындардың бәрі тексеріліп жатыр.
Полицияның мәліметі бойынша, іздестіріліп жатқан студенттің ұялы телефоны хабарласу сәтінде қосулы болған, бұл ақпарат оперативтік іздестіру шараларында пайдаланылады.
Ерекше атап өтілгені, жасөспірім бұрын үйінен шықпаған және профилактикалық есепте тұрған жоқ.
Полиция тұрғындарға үндеу жасап, кәмелетке толмағанның қайда екені туралы қандай да бір ақпарат болса, дереу «102» телефонына хабарлауды немесе жақын жердегі полиция бөліміне баруды сұрап отыр.
