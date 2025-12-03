21:27, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қостанайда мектеп оқушылары аптаның соңына дейін онлайн оқитын болды
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл шешімді жергілікті білім бөлімі қабылдаған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Бұған дейін қашықтан оқу форматы 3 желтоқсанға дейін ұзартылған еді.
— Сырқаттанушылықты мониторингтеу нәтижесінде Қостанай қаласындағы 37 жалпы білім беретін мектептің барлығында оқу аптаның соңына дейін, 5 желтоқсанға дейін қашықтан жалғасады деген шешім қабылданды. Бұл білім беру процесіне қатысушылардың барлығының қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді, — деп мәлімдеді ведомство.
Колледждерде 2,5 мыңнан астам студент (жалпы санының 11%-ы) емделіп жатыр. 11 колледжде 90 топ қашықтан оқиды.
Бұдан бұрын Қостанай облысында тұмау жұқтыру көрсеткіші артып бара жатқаны хабарланды.