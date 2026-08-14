Қостанайда XXI мемлекетаралық жас жол инспекторлары слеті өтіп жатыр
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанайда Ғазиз Байтасов атындағы XXI республикалық мемлекетаралық жас жол инспекторлары слеті басталды. Он күн бойы Қазақстан аймақтарынан және ТМД-ның 6 мемлекетінен келген 180-нен астам мектеп оқушысы жол қозғалысы ережелері, шеберлік және командалық жұмыс бойынша жарысқа түседі.
Слеттің салтанатты ашылу салтанаты 14 тамызда Қостанайдың орталық алаңында өтті.
Қатысушыларды Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Ол аймақ бұл шараны команданың алдыңғы слеттегі жеңісінен кейін өткізіп жатқанын атап өтті.
— Бүгінгі таңда елімізде «Құқық және тәртіп» идеологиялық тақырыбы ерекше мәнге ие. Ол әрқайсымыздан басталады — ережелерді сақтаудан, өзгелерді құрметтеуден және өз іс-әрекетіміз үшін жауапкершілік алудан. Сондықтан жол қозғалысы жас инспекторлары қозғалысы өскелең ұрпақты тәрбиелеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сіздердің бүгінгі білімдеріңіз бен тәжірибелеріңіз — ертеңгі қауіпсіз қоғамның берік негізі. Сіздерге әділ күрес, жарқын жеңістер, жаңа достар және ұмытылмас тәжірибе тілеймін, — деп атап өтті облыс әкімі.
Бүгінде Қостанай облысында шамамен 3500 мектеп оқушысын біріктіретін 325 жас жол қозғалысы инспекторлары жасағы жұмыс істейді. Балалар жол қозғалысы ережелерін үйреніп, құрдастары арасында қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруға көмектеседі. Облыстағы білім беру мекемелерінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге биыл 2,5 млрд теңге бөлінген.
Биылғы жиынға Қазақстанның 20 аймағынан келген өкілдер, сондай-ақ ТМД елдерінің командалары қатысып отыр. Негізгі байқаулар мен жарыстар облыс орталығынан 48 шақырым жерде орналасқан Алтынсарин ауданындағы «Орленок» сауықтыру орталығының базасында өтеді.
Халықаралық қатысушылардың арасында Минскіден келген «Қауіпсіздік аралы» қозғалысының жас инспекторлар командасы бар. Команда 2026 жылы Беларусьте өткен Жастар жол қозғалысы инспекторларының республикалық жиынында жеңіске жетіп, енді өз елін Қазақстанда таныстырады.
— Әрине, біз мұнда жеңіс үшін жарысуға келдік, бірақ біз үшін басқа қатысушылармен танысу да маңызды. Әртүрлі елдерден келген балалар бас қосып, араласып, бір-бірімен уақыт өткізгені өте құнды, — деп бөлісті қатысушылар.
Жасақтың өзі 2009 жылдан бері жұмыс істеп келеді: кейбір оқушылар бірнеше жылдан бері қатысып жүр, ал басқалары өз жолын енді бастап жатыр.
Қостанай облысынан республикалық кезеңде Наурызым ауданының «Жасыл жарық» командасы қатысып отыр. Мектеп оқушылары жиынға жолдаманы аймақтық кезеңде жоғары деңгейдегі дайындық пен командалық жұмыс қорытындылары бойынша алды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, жиынның басты міндеттерінің бірі — мектеп оқушыларының құқықтық сауаттылығын арттыру, жол қозғалысы ережелерін насихаттау және жолда жауапкершілікті мінез-құлықты қалыптастыру.
Жиынның атауы да ерекше мәнге ие. Ол Халық Қаһарманы, полиция капитаны Ғазиз Байтасовты еске алуға арналған. Ұйымдастырушылар оның батылдығын, қызметке берілгендігін және іс-әрекеттерін жас ұрпаққа үлгі ретінде атайды. Ашылу салтанатында қаһарманды еске алу үшін бір минут үнсіздік жарияланды.
Шара 12-21 тамыз аралығында өтеді. Жарыстан басқа қатысушылар үшін мәдени-білім беру бағдарламасы дайындалды. Оқушылар «СарыаркаАвтоПром» машина жасау зауыты, Қостанай облысы полиция департаментінің мұражайы және Ыбырай Алтынсарин мұражайына барады. Он күндік бағдарлама қорытынды шығару және марапаттау рәсімімен аяқталады.