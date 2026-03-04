Қостанайда жолдан адасып, беліне дейін қарға батқан ер адам табылды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай облысында құтқарушылар Бейімбет Майлин ауданынан Рудныйға қарай жаяу келе жатып, жолдан адасып, далада беліне дейін қар құрсауында қалған ер адамды тапты.
Ер адамның жоғалғаны туралы оған алаңдаған туыстары хабарлаған. Анықталғандай, ол алдыңғы күні Евгеньевка ауылынан Рудный қаласына қарай жаяу шыққан, алайда жолда бағытынан жаңылып, адасып кеткен. Жоғалған азаматтың ұялы телефоны болғаны жағдайды жеңілдетті — ол құтқарушылармен байланыста болып, тұрған жерін сипаттап берді.
Жедел іздеу жұмыстарына ТЖД қызметкерлері, полиция және туыстары қатысты. Іздеу тобының үйлесімді әрекеттерінің нәтижесінде әбден тоңған ер адам Белозерка ауылынан 6 шақырым қашықтықта айдаладан табылды. Ол қарға беліне дейін батқан. Оған медициналық көмек қажет болмады.
Еске салайық, Батыс Қазақстан облысында 9 жастағы бала екі інісін өрттен құтқарған болатын.