    05:51, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қостанайдағы барлық мектептерде қашықтан оқыту мерзімі ұзартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Өңірде қашықтан оқыту 3 желтоқсанға дейін жалғасады. Бұл туралы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі хабарлады.

    қашықтан оқу
    Фото: freepik.com

    — Инфекция деңгейінің күнделікті мониторингі негізінде Қостанайдағы барлық 37 мемлекеттік мектепте қашықтан оқытуды сәрсенбі, 3 желтоқсанға дейін ұзарту туралы шешім қабылданды, — делінген хабарламада.

    Бұл шара оқушылар және мектеп ұжымының қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға бағытталған. Қосымша өзгерістер кейінірек хабарланады.

    Қостанайлық оқушылар 25 қарашадан бастап қашықтан оқытуға ауысты. 

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
