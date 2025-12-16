KZ
    Қостанайдағы сауда орталығында 11 еңбек мигранты құжатсыз жұмыс істеген

    АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай қаласындағы сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде көші-қон заңнамасының бұзылғаны анықталды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    11 трудовых мигрантов без документов работали в ТРЦ Костаная
    Фото: Қостанай облысы ПД

    Полицияның мәліметінше, қаладағы сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде көші-қон қызметінің қызметкерлері учаскелік инспекторлармен бірлесіп тексеру жүргізу барысында 11 шетелдік азаматтың коммерциялық нысанда тиісті рұқсат құжаттарынсыз монтаж жұмыстарын атқарып жүргенін анықтаған.

    — Барлық еңбек мигранттары одан әрі тексеру жүргізу үшін полиция басқармасына жеткізілді. Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін олар жауапкершілікке тартылады. Жақын уақытта сот олардың ел аумағынан шығару мәселесін қарайды, — делінген хабарламада.

    Аталған шетелдік азаматтардың облыс орталығына келгеннен кейін бірнеше күн ішінде анықталғаны атап өтілді.

    Сондай-ақ, шетелдік жұмыс күшін жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз пайдаланғаны үшін жұмыс беруші де әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    Көші-қон қызметі басқармасының бастығы Қайрат Дүтпаевтың айтуынша, жыл басынан бері Қостанай облысында көші-қон заңнамасын бұзудың 1,5 мыңнан астам дерегі тіркелген.

    Осыған дейін Мәжіліс депутаты Ерлан Барлыбаев Премьер-министр Олжас Бектеновтің атына сауал жолдап, еңбек мигранттарына қосымша салық салу туралы ұсыныс айтты.

    Аймақ Мигрант Қостанай Көші-қон
