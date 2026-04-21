Қостанайлық фермерлер киіктерге байланысты егіс алқаптарын 30%-ға қысқартуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысының аграршылары егіс алқаптарын үштен бірге қысқарту қаупі және қарыз жүктемесінің артуы туралы мәлімдеді, деп жазады Kazinform тілшісі.
Кәсіпкерлер палатасында өткен салалық кеңес отырысында фермерлер киіктерден келген шығын, тұқым бағасының қымбаттауы және жеңілдетілген несиелеудегі кемшіліктер мәселесін көтеріп, қолданыстағы қолдау шараларына өзгерістер енгізуді ұсынды.
Ең көп талқыланған мәселелердің бірі — киіктен келетін зиян. Фермерлер түрлі министрліктерге бірнеше рет жүгінгенімен, мәселенің нақты шешімі әлі табылмаған.
Аграршылардың айтуынша, Торғай өңірінде киіктер егістікке айтарлықтай зиян келтірген. «Диевская» агрофирмасының директоры Олег Даниленконың сөзінше, көптеген шаруашылық өнімді жинай да алмаған. Қазір фермерлер несиелерін қалай өтейтінін білмей отыр.
— Биыл біз шамамен егіс алқаптарының 30 пайызын мүлде екпеуіміз мүмкін, дегенмен ылғал да бар, тұқым да бар, адамдар да жұмыс істеуге дайын, — деді ол.
Бұл жағдай ветеринар мамандарды да алаңдатып отыр. Олар киіктер арасында аусыл ауруы таралуы мүмкін екенін жоққа шығармай, оның алдын алу шараларын ұсынып отыр.
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері қауымдастығы егістікті таптау салдарынан келген шығынды бюджет есебінен өтеуді және сақтандыру жүйесін енгізуді ұсынды. Сонымен қатар фермерлер егістік алқаптарында киіктерді маусым бойы атуға рұқсат беруді сұрап отыр.
Тағы бір маңызды мәселе — тұқым бағасының күрт өсуі. «Заря» АҚ басшысы Александр Климконың айтуынша, бір жылда тұқым құны шамамен екі есе өсіп, тоннасы 700 мың теңгеден 1,4 миллион теңгеге жеткен. Қолданыстағы субсидиялар шығынның аз ғана бөлігін жабады.
Осыған байланысты фермерлер субсидиялау нормативтерін арттыруды және тұқым бағасына бақылауды күшейтуді ұсынады.
Сондай-ақ аграршылар несие беру шарттарын қайта қарауды талап етіп отыр. Олардың айтуынша, қазіргі бағдарламалар нақты шығындарды толық ескермейді.
— Мысалы, жыл соңында жерді дайындауға кеткен шығындар келесі маусымға қаржыландыру бөлінген кезде есепке алынбайды. Біз бұл шығындарды өтеуді ұсынамыз, — деді қауымдастық директоры Светлана Михайленко.
Бұдан бөлек, фермерлер жеңілдетілген несие тізімін кеңейтіп, оған стационарлық кептіру қондырғыларын енгізуді сұрап отыр. Барлық ұсыныс тиісті министрліктерге жолданбақ.
Жақында Батыс Қазақстан облысында ауру киіктердің далада жүргендігі туралы әлеуметтік желіде бейнежазба тарады.