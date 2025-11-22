Қояндыға газ келді: 20 мың тұрғын көгілдір отынға қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысының Қоянды ауылында Президенттің Астана агломерациясын дамыту жөніндегі тапсырмасы аясында табиғи газ беру жұмыстары басталды, деп хабарлайды Энергетика министрлігі.
Жоба QazaqGaz ұлттық компаниясы мен оның еншілес кәсіпорны «QazaqGaz Aimaq» АҚ, Ақмола облысы әкімдігі және ҚР Энергетика министрлігімен бірлесіп жүзеге асырылды.
Жалпы ұзындығы 226 км-ден астам газ құбырлары арқылы сағатына шамамен 30 мың м³ газ жеткізіледі, ал жаңа газ реттегіштері бес мың үйді тұрақты газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
«QazaqGaz Aimaq» Астана филиалы тәулік бойы жұмыс істейтін авариялық-диспетчерлік қызметі тұрғындарды газды қауіпсіз пайдалану жөнінде хабардар етеді. Қояндыға газ келуі халықтың өмір сүру сапасын жақсартып, кәсіпкерліктің дамуына ықпал етеді және экологияға оң әсерін тигізеді.
Жыл басынан бері сондай-ақ Нұрлы, Шұбар, Аққайың, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин ауылдары және Қосшы қаласы газдандырылды.
Биыл ел бойынша жалпы 94 елді мекен газдандырылмақ, онда 300 мың адам тұрады. Осылайша, жылдың соңына дейін Қазақстандағы газдандыру деңгейі 63,8%-ға жетеді.
