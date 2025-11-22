KZ
    19:48, 22 Қараша 2025 | GMT +5

    Қояндыға газ келді: 20 мың тұрғын көгілдір отынға қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM —  Ақмола облысының Қоянды ауылында Президенттің Астана агломерациясын дамыту жөніндегі тапсырмасы аясында табиғи газ беру жұмыстары басталды, деп хабарлайды Энергетика министрлігі.

    газ берілді
    Фото: Энергетика министрлігі

    Жоба QazaqGaz ұлттық компаниясы мен оның еншілес кәсіпорны «QazaqGaz Aimaq» АҚ, Ақмола облысы әкімдігі және ҚР Энергетика министрлігімен бірлесіп жүзеге асырылды.

    Жалпы ұзындығы 226 км-ден астам газ құбырлары арқылы сағатына шамамен 30 мың м³ газ жеткізіледі, ал жаңа газ реттегіштері бес мың үйді тұрақты газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

    «QazaqGaz Aimaq» Астана филиалы тәулік бойы жұмыс істейтін авариялық-диспетчерлік қызметі тұрғындарды газды қауіпсіз пайдалану жөнінде хабардар етеді. Қояндыға газ келуі халықтың өмір сүру сапасын жақсартып, кәсіпкерліктің дамуына ықпал етеді және экологияға оң әсерін тигізеді.

    Жыл басынан бері сондай-ақ Нұрлы, Шұбар, Аққайың, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин ауылдары және Қосшы қаласы газдандырылды.

    Биыл ел бойынша жалпы 94 елді мекен газдандырылмақ, онда 300 мың адам тұрады. Осылайша, жылдың соңына дейін Қазақстандағы газдандыру деңгейі 63,8%-ға жетеді.

    Бұған дейін елорданы толық газдандыру қашан аяқталатыны белгілі болды.

    Айнұр Тумакбаева
