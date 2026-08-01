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    Көз ауруы: қалалық мектептерде миопия көрсеткіші 30%-ға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қала мектептерінде оқитын оқушылар арасында ең жиі кездесетін ауру түрі - миопия. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Kazinform агенттігінің ресми сауалына берген жауабында мәлім болды.

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    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    Ведомство мәліметінше, Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институтының дерегі бойынша миопия мектеп оқушылары арасындағы офтальмологиялық аурулардың тізімінде бірінші орында тұр. Оның дамуына тұқым қуалау әсер еткенімен, оның кең таралуына көбіне балалардың өмір салты ықпал етеді.

    – Миопия – мектеп оқушылары арасында ең жиі кездесетін көз ауруы түрі. Ал қалалық мектептерде оның таралуы 30%-ға жетеді. Оның туындауына негізгі себеп – жақын қашықтықта көзге ұзақ уақыт күш түсіру, смартфондар, планшеттер және басқа да цифрлық құрылғыларды шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ балалардың таза ауада жеткілікті уақыт өткізбеуі. Әлемнің жетекші мамандарының пікірінше, балалардың ашық ауада өткізетін уақытын көбейту миопияның дамуы мен үдеуінің алдын алудың ең тиімді жолдарының бірі, – делінген министрліктің агенттікке берген жауабында.

    Министрліктің мәліметінше, миопия Қазақстанда ғана емес, әлемде де көздің ең кең таралған ауруларының бірі саналады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сәйкес, бүгінде әлем халқының 30%-дан астамы миопияға шалдыққан.

    – Қазақстанда миопияның үдеуін тежеуге бағытталған заманауи әдістер, соның ішінде перифокалды көзілдіріктер мен ортокератологиялық линзалар қолданылады, - деп мәлімдеді министрлік. 

    Ғалымдардың болжамынша, 2050 жылға қарай миопия әлем халқының жартысына жуығында, яғни шамамен 5 млрд адамнан анықталады. Оның ішінде әрбір бесінші адамда жоғары дәрежелі миопия, ал шамамен 200 млн адамда патологиялық миопия дамуы мүмкін.

    Еске салайық, бұған дейін көз аурулары салдарынан 3 мыңнан астам балаға мүгедектік белгіленгенін жазғанбыз.

    Ал оның алдында 2026-2030 жылдарға арналған «Қазақстан балалары» тұжырымдамасын іске асыру аясында жаңа скрининг түрі енгізілетінін хабарлағанбыз.

    Медицина ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Қоғам Денсаулық көз аурулары
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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