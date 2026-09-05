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    ҚПЛ: «Ақтөбе» турнир кестесінде бесінші орынға көтерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Қазақстан Премьер-лигасы ХХV турындағы тағы екі кездесудің нәтижесі белгілі болды.

    «Ақтөбе» футбол клубы
    Фото: «Ақтөбе» футбол клубы

    Екі кездесудің бірінде «Ақтөбе» — «Жеңіс» (Астана) командалары шеберлік байқасты.
    Ақтөбелік команда биыл өз жанкүйерлерін қуанта алмай келеді. Өткен турда сырт алаңда «Ертістен» жеңіліп қалған олар сол олқылықтың орнын толтыруға тырысады. Алғашқы айналымда елордада «Жеңіс» 1:0 есебімен басым түскен еді. Ақтөбелік клуб бүгін есе қайтаруға күш салды.

    Кездесу барысында олардың қатарынан Артур Шушеначев 41-минутта мергендік танытты. 
    Осылайша «Ақтөбе» қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, 38 ұпаймен бесінші орынға көтерілді.

    Сондай-ақ тағы бір ойында талдықорғандық «Жетісу» өз алаңында Павлодардың «Ертісінен» 1:0 есебімен басым түсті.

    Сондай-ақ бүгін сырт алаңда алматылық «Қайрат» Ақтаудың «Каспийін» 3:0 есебімен жеңсе, «Ордабасы» Көкшетаудың «Оқжетпесіне» 1:2 есебімен есе жіберді.

    Дәл қазір 25-турдағы «Қызылжар» (Петропавл) — «Атырау» кездесуі өтіп жатыр.
    Ал 6 қыркүйекте «Алтай» (Өскемен) — «Қайсар» (Қызылорда), «Астана» — «Елімай» (Семей), «Тобыл» (Қостанай) — «Ұлытау» (Жезқазған) ойнайды.

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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