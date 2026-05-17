    ҚПЛ: «Алтай» біріншіліктегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Премьер-лигасының Х турының екінші ойын күнінде екі кездесудің нәтижесі белгілі болды.

    Фото: «Қызылжар» футбол клубы

    Бұл күні Өскеменнің «Алтайы» алғашқы жеңісіне жетті. Олар сырт алаңда Петропавлдың «Қызылжар» командасымен кездесті.

    Ойын барысында олардың қатарынан алдымен Самюэль Одеоибо 84-минутта есеп ашса, петропавлдық кдубтан 92-минутта Стефан Баокен таразы басын теңестірді. Матчтың 93-минутында өскемендік клубтан Данияр Кенжеғұлов жеңіс голын соғып кетті. Осылайша «Алтай» қарсыласынан 2:1 есебімен басым түсіп, біріншіліктегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді.

    Тағы бір кездесуде алматылық «Қайрат» сырт алаңда елордалық «Жеңісті» 1:2 есебімен қапы қадырды. 

    Дәл қазір «Ақтөбе» мен «Атырау», «Қайсар» (Қызылорда) мен «Тобыл» (Қостанай) кездесуі өтіп жатыр.

    Ал 20:00-де «Ордабасы» (Шымкент) мен «Жетісу» ойыны басталады.

    Еске салсақ, бірінші ойын күнінде жезқазғандық «Ұлытау» Ақтаудың «Каспийін», көкшетаулық «Оқжетпес» «Астананы» 1:0 есебімен жеңсе, «Ертіс» (Павлодар) пен «Елімай» (Семей) 2:2 есебіне қанағат білдірді.

    Спорт Футбол Қазақстан чемпионаты
    Ақбота Тұрсынбек
