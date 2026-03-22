ҚПЛ: «Алтай» мен «Каспий» тең нәтижеге қанағат білдірді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Премьер-лигасының үшінші туры мәресіне жетті.
Бұл турды «Алтай» (Өскемен) мен «Каспий» (Ақтау) командалары түйіндеді. Кездесу барысында қарсыластар бір-бірінің қақпасына гол соғатын мүмкіндікті іздеді. Дегенмен діттеген мақсатына жете алған жоқ. Осылайша олар 0:0 есебіне қанағат білдірді.
Бұл турдан кейін «Алтай» 2 ұпаймен 11-орынға көтерілсе, «Каспий» 1 ұпаймен 15-орынға көтерілді.
Енді «Алтай» 4 сәуірде сырт алаңда «Ертіспен» кездессе, «Каспий» өз алаңында Талдықорғанның «Жетісуын» қабылдайды.
Ал төртінші турда өз алаңында «Елімай» 4 сәуірде қостанайлық «Тобылмен» ойнаса, «Ақтөбе» 5 сәуірде сырт алаңда Жезқазғанның «Ұлытауымен» шеберлік байқасады.
Үшінші турда семейлік «Елімай» командасы «Ақтөбеден» 4:1 есебімен басым түссе, көкшетаулық «Оқжетпес» Жезқазғанның «Ұлытауын» 2:1, елордалық «Астана» Қостанайдың «Тобылын» 2:0 есебімен қапы қалдырды. Сондай-ақ шымкенттік «Ордабасы» қызылордалық «Қайсарды» 2:0 есебімен жеңді, ал «Жетісу» (Талдықорған) мен «Қайрат» (Алматы), «Атырау» мен «Жеңіс» (Астана) 0:0, «Қызылжар» (Петропавл) мен «Ертіс» (Павлодар) 2:2 есебімен тең ойнады.