ҚПЛ: «Астана» елордада «Ұлытауды» ірі есеппен жеңді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-лигасы ХІ турындағы екі ойынның нәтижесі белгілі болды.
Елордалық «Астана» соңғы үш кездесудің екеуінде жеңілістің ащы дәмін татты. Нәтижесінде турнир кестесіндегі жағдайын біршама қиындатып алды. Олардың бүгінгі қарсыласы - «Ұлытау» командасы біріншілікті сәтті бастап, алдыңғы орындардың біріне жайғасты.
Кездесу барысында астаналық клубтан Рамазан Кәрімов 23-минутта есеп ашса, Станислав Басманов 49-минутта өз мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ.
Ойынның 87-минутында «Астана» сапынан Бранимир Калаица қорытынды есепті белгіледі.
Осылайша қарсыласынан 3:0 есебімен басым түскен олар турнир кестесінде 18 ұпаймен төртінші орынға көтерілді.
Сондай-ақ тағы бір кездесуде көкшетаулық «Оқжетпес» сырт алаңда Өскеменнің «Алтайын» 1:0 есебімен сүріндірді.
Дәл қазір «Каспий» (Ақтау) - «Ертіс» (Павлодар) кездесуі өтіп жатыр.
Ал ертең, 23 мамырда бес кездесу өткізіледі.
Ойындар кестесі
16:00. «Жетісу» - «Атырау»
17:00. «Елімай» - «Жеңіс»
18:00. «Қайрат» - «Қайсар»
19:00. «Ақтөбе» - «Қызылжар»
20:00. «Тобыл - «Ордабасы».
Тоғызыншы турдан кейін «Қайрат» 25 ұпаймен көш басында тұрса, одан кейінгі орындардағы «Ордабасы» мен «Оқжетпестің» 22 ұпайы бар.