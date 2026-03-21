ҚПЛ: «Астана» турнир кестесінде «Қайратты» артқа тастап кетті
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-лигасында үшінші турында елордалық «Астана» өз алаңында Қостанайдың «Тобылынан» басым түсті.
Кездесу барысында елордалық команда белсенді қимыл көрсетті. Нәтижесінде олардың қатарынан Иван Башич 24-минутта есеп ашса, Әлібек Қасым 66-минутта басымдықты арттырды.
Осылайша «Астана» қарсыласынан 2:0 есебімен басым түсті. Бұл жеңістен кейін олар турнир кестесінде 7 ұпаймен бірінші орынға көтерілді. Одан кейінгі орындардағы «Ордабасының» 7, «Қайраттың» 6 ұпайы бар.
Ал «Тобыл» бір ұпаймен он екінші орында тұр.
Енді төртінші турда сырт алаңда «Астана» 4 сәуірде алматылық «Қайратпен» ойнаса, «Тобыл» семейлік «Елімаймен» шеберлік байқасады.
Бүгін үшінші турда шымкенттік «Ордабасы» қызылордалық «Қайсарды» 2:0 есебімен жеңсе, «Атырау» мен «Жеңіс» (Астана) 0:0, «Қызылжар» (Петропавл) мен «Ертіс» (Павлодар) 2:2 есебімен тең ойнады.
Дәл қазір «Астана» мен «Тобыл» (Қостанай) кездесуі өтіп жатыр.
Енді 21 наурызда 14:00:-де «Оқжетпес» (Көкшетау) пен «Ұлытау» (Жезқазған), «Жетісу» (Талдықорған) мен «Қайрат» (Алматы), «Ақтөбе» мен «Елімай» (Семей) шеберлік байқасады.
Бұл турды 22 наурызда 15:00-де «Алтай» (Өскемен) мен «Каспий» (Ақтау) түйіндейді.