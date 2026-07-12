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    ҚПЛ: «Астана» турнир кестесіндегі жағдайын жақсарта түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Қазақстан Премьер-лигасында ХVІІ туры мәресіне жетті.

    ҚПЛ: «Астана» турнир кестесіндегі жағдайын жақсарта түсті
    Фото: «Астана» футбол клубы

    Бұл турдағы басты кездесудің бірі «Астана» — «Ақтөбе» арасында өтті. Кездесу барысында қос команда тартысты ойын барысында бес гол соғылды. Оның үшеуі елордалық клубтың еншісіне жазылса, екеуін ақтөбелік командаға бұйырды.
    Осылайша «Астана» қарсыласынан 3:2 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде үшінші орынға көтерілді.

    Ал қостанайлық «Тобыл» өз алаңында Көкшетаудың «Оқжетпесін» 3:1 есебімен жеңіп, турнир кестесінде 18 ұпаймен он бірінші орынға жоғарылады.

    Ойындар нәтижесі

    ХVІІ тур

    17 маусым

    «Қайрат» (Алматы) — «Қызылжар» (Петропавл) 3:0

    21 маусым

    «Елімай» (Семей) — «Атырау» 1:2

    11 шілде

    «Жетісу» (Талдықорған) — «Алтай» (Өскемен) 0:1

    «Ертіс» (Павлодар) — «Жеңіс» (Астана) 0:1

    «Каспий» (Ақтау) — «Ордабасы» (Шымкент) 3:2

    12 шілде

    «Ұлытау» (Жезқазған)» — «Қайсар» (Қызылорда) 1:0

    «Астана» — «Ақтөбе» 3:2

    «Тобыл» (Қостанай) — «Оқжетпес» (Қызылорда) 3:1.

    Енді алдағы тур ойындары 18 және 19 шілде күндері өткізіледі.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Ордабасы» алғаш рет жеңілістің ащы дәмін татқанын жазғанбыз.

    Премьер Лига «Астана» ФК Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар