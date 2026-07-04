KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    ҚПЛ: «Астана» үздік үштікке жақындай түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-лигасында ХVІ турдағы «Астана» - «Жеңіс» (Астана) кездесуінің нәтижесі белгілі болды.

    ма
    Фото: «Астана» футбол клубы

    Елордалық қос команда арасындағы ойын жанкүйерлер қызығушылығын туғызды. Өткен аптада болған алғашқы айналымның соңғы турында олар тең нәтижеге қанағат білдірген еді. 

    Кездесу барысында командалар тартысты ойын өткізді. Бір-бірінің қақпасына жиі шабуыл ұйымдастырды. Соған қарамастан ойын тағдырын 40-минутта соғылған жалғыз гол шешті.

    Оны елордалық клубтың жас футболшысы Мақсат Абраев өзінің еншісіне жазды. Ол биылғы доп додасында барлығы 16 ойын өткізіп, 3 гол соғып үлгерді. 

    Осылайша «Астана» қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 26 ұпаймен төртінші орынға көтерілді.

    Бұл турдағы алты ойын 4 және 5 шілде күндері өткізіледі.

    Ойындар кестесі

    4 шілде

    • 17:00. «Алтай» - «Тобыл»
    • 18:00. «Қызылжар» - «Елімай»

    5 шілде

    • 19:00. «Атырау» - «Каспий»
    • 19:00. «Ақтөбе» - «Жетісу»
    • 20:00. «Қайсар» - «Ертіс»
    • 20:00. «Ордабасы» - «Ұлытау».

    Бұл турдағы алдын-ала 27 маусымда өткізілген ойында көкшетаулық «Оқжетпес» өз алаңында «Қайратқа» 1:3 еесбімен есе жіберді.

    «Астана» ФК Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар