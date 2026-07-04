ҚПЛ: «Елімай» «Қызылжарды» қатарынан екі рет жеңді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Премьер-лигасында ХVІ турында семейлік «Елімай» сырт алаңда Петропавлдың «Қызылжарын» қапы қалдырды.
Бір аптадай бұрын олар өз алаңында аталған қарысласынан 2:0 есебімен басым түскен еді. Одан бұрын ел біріншілігінде қатарынан екі мәрте жеңілістің ащы дәмін татқан еді.
Кездесу барысында командалар тартысты ойын өткізді. Десе де бірінші кезеңде таблодағы есепке өзгеріс енген жоқ.
Екінші кезеңде жасыл алаңға шыққан Роман Мұртазаев 70-минутта өз мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ.
Осылайша «Елімай» қарсыласын 1:0 есебімен тізе бүктіріп, турнир кестесінде 26 ұпаймен үздік үштікке жақындай түсті.
Айта кетсек, бұдан бұрын өскемендік «Алтай» өз алаңында «Тобыл» (Қостанай) командасын 1:0 есебімен жеңді.
Ал кеше, 3 шілдеде елордалық «Астана» өз алаңында сол қаланың тағы бір өкілі «Жеңісті» 1:0 есебімен қапы қалдырды.
Енді 5 шілдеде «Атырау» — «Каспий» (Ақтау), «Ақтөбе» — «Жетісу» (Талдықорған), «Қайсар» (Қызылорда) — «Ертіс» (Павлодар), «Ордабасы» (Шымкент) — «Ұлытау» (Жезқазған) жасыл алаңға шығады.
Бұл турдағы алдын-ала 27 маусымда өткізілген ойында көкшетаулық «Оқжетпес» өз алаңында «Қайратқа» 1:3 есебімен есе жіберді.