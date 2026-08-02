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    ҚПЛ: «Оқжетпес» «Алтайдан» ірі есеппен басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан Премьер-лигасының ХХ турында көкшетаулық «Оқжетпес» өз алаңында өскемендік «Алтайдан» басым түсті.

    «Оқжетпес» «Алтайдан» ірі есеппен басым түсті
    Фото: «Алтай» футбол клубы

    Алғашқы айналымда үздік үштіктен көрініп, жанкүйерді таңғалдырған көкшетаулық команда сол нәтижесін қайталауд көздейді. Десе де қазір жүлделі орынға талас күшейе түсті. Әрине, өскемендік команда биыл Премьер-лигадағы орнын сақтап қалуға тырысады.

    Кездесу барысында көкшетаулық клубтан Владислав Васильев 45-минутта есеп ашса, одан кейін Оралхан Өміртаев 59, 85, Владимир Воменко 76-минутта мергендік танытты. Оған өскемендік командадан Денис Митрофанов 80-минутта бір голмен жауап қайырды.

    Осылайша «Оқжетпес» қарсыласынан 4:1 есебімен басым түсті.

    Дәл қазір «Ұлытау» (Жезқазған) - «Астана», «Жеңіс» (Астана) - «Елімай» (Семей), «Ордабасы» (Шымкент) - «Тобыл» (Қостанай) кездесуі өтіп жатыр.

    Бұл турды «Ордабасы» (Шымкент) - «Тобыл» (Қостанай) түйіндейді.

    Алдын ала 5 тамызда өткізілген «Қайсар» (Қызылорда) - «Қайрат» (Алматы) кездесуінде оңтүстік астаналық команда сырт алаңда 2:1 есебімен жеңіске жеткен еді.

    Еске салсақ, бұл турда 1 тамызда павлодарлық «Ертіс» Ақтаудың «Каспийінен» 3:2, петропавлдық «Қызылжар» «Ақтөбеден» 3:1 есебімен басым түссе, «Атырау» мен «Жетісу» (Талдықорған) 1:1 есебіне қанағат білдірді.

     

    Премьер Лига Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар