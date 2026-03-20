    21:41, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    ҚПЛ: «Ордабасы» қатарынан екінші мәрте жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-лигасының үшінші турында Шымкенттің «Ордабасы» клубы өз алаңында Қызылорданың «Қайсарынан» басым түсті.

    Кездесу барысында шымкенттік клубтан Димитар Митков 13, Никола Антич 16-минутта екі гол соғып кетті.

    Осылайша «Ордабасы» қарсыласынан 2:0 есебімен басым түсті. Бұл - шымкенттік клубтың қатарынан екінші жеңісі.

    Бұл ойыннан кейін «Ордабасы» 7 ұпаймен бірінші орынға көтерілсе, «Қайсар» 2 ұпаймен он екінші орынға төмендеді.

    Енді 5 сәуірде өз алаңында «Ордабасы» «Атырауды» қабылдаса, «Қайсар» Петропавлдың «Қызылжарымен» шеберлік байқасады.

    Бүгін үшінші турда «Атырау» мен «Жеңіс» (Астана) 0:0, «Қызылжар» (Петропавл) мен «Ертіс» (Павлодар) 2:2 есебімен тең ойнады.

    Дәл қазір «Астана» мен «Тобыл» (Қостанай) кездесуі өтіп жатыр.

    Енді 21 наурызда 14:00:-де «Оқжетпес» (Көкшетау) пен «Ұлытау» (Жезқазған), «Жетісу» (Талдықорған) мен «Қайрат» (Алматы), «Ақтөбе» мен «Елімай» (Семей) шеберлік байқасады.

    Бұл турды 22 наурызда 15:00-де «Алтай» (Өскемен) мен «Каспий» (Ақтау) түйіндейді.

     

    Ақбота Тұрсынбек
