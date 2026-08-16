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    ҚПЛ: «Ордабасы» «Қайраттан» ұзай түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан Қазақстан Премьер-лигасының ХХІІ турының алғашқы ойын күні мәресіне жетті.

    ҚПЛ: «Ордабасы» «Қайраттан» ұзай түсті
    Фото: «Ордабасы» футбол клубы

    Бұл турда шымкенттік «Ордабасы» өз алаңында Өскеменнің «Алтайын» қабылдады. 

    Премьер-лиганың 22-ші турында турнир кестесінің көшбасшысы «Ордабасы» өз алаңында соңғы орында тұрған «Алтай» командасын қабылдайды. Бұл маусымдағы алғашқы жеке кездесу 0:0 есебімен аяқталған еді. Енді «Ордабасы» жеңіс серпінін жалғастырып, ал қонақтар күтпеген нәтиже көрсетуге тырысты.

    Кездесу барысында шымкенттік клубтан Сергей Малый 4-минутта есеп ашса, 38-минутта Берн Йонсен басымдықты арттырды.

    Ойынның 68-минутында өскемендік клубтан Ибрагим Дадаев мергендік танытса, 86-минутта Берн Йонсен пенальтиден мүлт кеткен жоқ.

    Осылайша «Ордабасы» қарсыласынан 3:1 есебімен басым түсіп, 52 ұпаймен бірінші орынға жайғасты. Олар бас жүлдеден негізгі қарсыласы — «Қайраттан» төрт ұпайға ұзап кетті.

    Дегенмен олардың алматылық клубтан бір ойыны артық. 

    Тағы бір кездесуде «Ақтөбе» сырт алаңда Қызылорданың «Қайсарын» 2:1 есебімен тізе бүктірді.

    Сондай-ақ 15 тамыздағы тағы екі кездесуде алматылық «Қайрат» Жезқазғанның «Ұлытауынан» 3:1, астаналық «Жеңіс» Талдықорғанның «Жетісуынан» 4:1 есебімен басым түсті.

    Енді 16 тамызда тағы төрт ойын өткізіледі. Алдымен 17:00–де «Ертіс» (Павлодар) — «Тобыл» (Қостанай) кездессе, одан кейін 18:00–де «Каспий» (Ақтау) — «Елімай» (Семей), 19:00–де «Қызылжар» (Петропавл) — «Астана», 20:00–де «Атырау» (Петропавл) — «Оқжетпес» (Көкшетау) жасыл алаңға шығады.

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар