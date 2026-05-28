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    ҚПЛ: «Ордабасы» «Қайратты» жеңіп, көш басына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Премьер-лигасында ХІІ туры мәресіне жетті.
    Бұл турдағы басты матч «Ордабасы» (Шымкент) — «Қайрат» (Алматы) арасында өтті.
    Турнир кестесінде алғашқы екі орындағы командалар кездесу барысында тартысты ойын өткізді. Алдымен алматылық клубтан Жоржиньо 14-минутта есеп ашса, оған 28-минутта шымкенттік командадан Ги Килама бір голмен жауап қайырды.

    ҚПЛ: «Ордабасы» «Қайратты» жеңіп, көш басына шықты
    Фото: «Ордабасы» футбол клубы

    Ойынның 64-минутында «Ордабасы» футболшысы Эльхан Астанов кездесу нүктесін қойды. 

    Осылайша шымкенттік команда қарсыласынан 2:1 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 28 ұпаймен көш тізгінін қолға алды. Олардың «Қайраттан» бір ойыны кем.
    Бұл турда ойындар 27 және 28 мамыр күндері өткізілді.

    27 мамыр

    «Алтай» (Өскемен) — «Астана» 1:1
    «Ертіс» (Павлодар) — «Ұлытау» (Жезқазған) 1:1

    28 мамыр

    «Оқжетпес» (Көкшетау) — «Ақтөбе» 2:2
    «Қызылжар» (Петропавл) — «Жетісу» (Талдықорған) 3:2
    «Атырау» — «Тобыл» (Қостанай) 1:1
    «Жеңіс» (Астана) — «Каспий» (Ақтау) 1:0
    «Қайсар» (Қызылорда) — «Елімай» (Семей) 2:3
    «Ордабасы» (Шымкент) — «Қайрат» (Алматы) 2:1.

    Енді алдағы тур ойындары 13 және 14 маусым күндері өтеді. Алдымен 13 мамырда «Тобыл» — «Қызылжар», «Жетісу» — «Оқжетпес», «Қайрат» — «Атырау», «Астана» — «Ертіс» ойнйды.

    Ал 14 маусымда «Ұлытау» — «Жеңіс», «Елімай» — «Ордабасы», «Каспий» — «Қайсар», «Ақтөбе» — «Алтай» шеберлік байқасады.

    Спорт Футбол «Қайрат» ФК Ордабасы
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар