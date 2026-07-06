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    ҚПЛ: «Ордабасы» жетінші ойын қатарынан жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Премьер-лигасында ХVІ тур мәресіне жетті.

    «Ордабасы» футбол клубы
    Фото: «Ордабасы» футбол клубы

    Бұл турдағы ойындарды «Ордабасы» (Шымкент) — «Ұлытау» (Жезқазған) командалары түйіндеді.

    Турнир кестесінде көш басында келе жатқан шымкенттік команда сәттілік сериясын жалғастырып келеді. Олар жеңісті жолын бүгін де жалғастырды.

    Кездесу барысында командалар бірінші кезеңде бір-бірінің қақпасына гол соға алған жоқ.

    Ойынның 70-минутында шымкенттік клубтан Берн Йонсен соққан жалғыз гол кездесу тағдырын шешті. 

    Осылайша «Ордабасы» қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 40 ұпаймен бірінші орынға шықты. Олар қатарынан жетінші мәрте жеңіске жетті. Олардың екінші орында 39 ұпаймен келе жатқан алматылық «Қайраттан» екі ойыны кем.

    Премьер-Лига, ХІІІ тур ойындары:
    3 шілде
    «Астана» -«Жеңіс» (Астана) 1:0
    4 шілде
    «Алтай» (Өскемен) — «Тобыл» (Қостанай) 1:0
    «Қызылжар» (Петропавл) — «Елімай» (Семей) 0:1
    5 шілде
    «Атырау» — «Каспий» (Ақтау) 1:2
    «Ақтөбе» — «Жетісу» (Талдықорған) 2:1
    «Қайсар» (Қызылорда) — «Ертіс» (Павлодар) 0:0
    «Ордабасы» (Шымкент) — «Ұлытау» (Жезқазған) 1:0.

    Енді алдағы тур ойындары 11 және 12 шілде күндері өткізіледі.

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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