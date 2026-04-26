KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:13, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    ҚПЛ: «Тобыл» биылғы біріншіліктегі алғашқы жеңісіне жетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-лигасында жетінші турының екінші ойын күнінде қостанайлық «Тобыл» өз алаңында Ақтаудың «Каспий» командасымен кездесті.

    ҚПЛ: «Тобыл» биылғы біріншіліктегі алғашқы жеңісіне жетті
    Фото: «Каспий» футбол клубы

    Кездесу барысында қостанайлық команда шабуылға көбірек көңіл бөлді. Жылдам гол соғуға ұмтылған олар өз дегеніне жетті. Ойынның 6-минутында Жаслан Жұмашев есеп ашса, 16-минутта ол тағы бәр мәрте мергендігімен көзге түсті. Ал 39-минутта «Каспий» сапынан Идрис Умаев есеп айырмасын қысқартты. Осылайша «Тобыл» қарсыласынан 2:1 есебімен басым түсіп, биылғы біріншіліктегі алғашқы жеңісіне жетті.

    Сондай-ақ бүгінге белгіленген «Жетісу» (Талдықорған) - «Ұлытау» (Жезқазған) кездесуінің нәтижесі белгілі болды. Бұл ойында алаң иелері жинақы қимыл көрсетті. Нәтижесінде олардың қатарынан Нұрбол Әнуарбеков 45, Әділхан Добай 49-минутта көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ. Кездесу 2:0 есебімен «Жетісудың» басымдығымен аяқталды.

    Енді бұл турда бүгін, 26 сәуірде 18:00-де «Қайрат» (Алматы) - «Елімай» (Семей) жасыл алаңға шықса, 20:00-де «Астана» мен «Атырау» ойнайды.

    Сондай-ақ 25 сәуірде шымкенттік «Ордабасы» сырт алаңда Петропавлдың «Қызылжарын» 2:1, «Ақтөбе» өз алаңында павлодарлық «Ертіс» командасын 1:0 есебімен жеңді

    Ал «Оқжетпес» (Көкшетау) - «Қайсар» (Қызылорда) 1:1, «Алтай» (Өскемен) - «Жеңіс» (Астана) 0:0 есебіне қанағат білдірді.

    Тегтер:
    «Тобыл» ФК Спорт Қазақстан чемпионаты Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар