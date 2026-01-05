ҚР СІМ Ресейден Айгүл Сайлыбаеваның ісі бойынша күдіктілердің ұсталғаны туралы ақпарат сұратты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Ресей аумағында марқұм болған экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның күйеуі мен енесі ұсталды деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді.
Іздеуде жүрген азаматтардың ұсталғаны жөніндегі мәліметті 23 желтоқсанда Айгүл Сайлыбаеваның ағасы Қанат Сайлыбаев әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған.
– Александр Донцов пен оның анасы Наталья Донцованың Мәскеуде ұсталып, полицияға жеткізілгені туралы ақпарат түсті. Қазір оларды Қазақстанға экстрадациялау мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Дипломатиялық мәселелер мен бірнеше азаматтықтың болуы себепті барлық рәсімдер ұзаққа созылуы мүмкін, – делінген жазбада.
Kazinform агенттігі тілшісінің ресми сауалына жауап берген ҚР Сыртқы істер министрлігі мынадай мәлімдеме жасады:
– Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде Ресей Федерациясының құзырлы органдарынан Наталья мен Александр Донцовтардың ұсталғаны туралы ресми ақпарат жоқ. Осы ақпараттарға байланысты Ресей Федерациясының құзырлы органдарына ресми сауал жіберілді, – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
СІМ өкілдері экстрадиция мәселелері құқық қорғау органдарының құзыретіне жататынын және қолданыстағы заңнама аясында қаралатынын да нақтылады.
Еске сала кетейік, 9 желтоқсанда Александр Донцов пен Наталья Донцоваға Қазақстанда Айгүл Сайлыбаеваны азаптау дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында іздеуге жарияланған.
Сонымен қатар Германияда Айгүл Сайлыбаеваның өліміне қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Германия құқық қорғау органдары марқұмның енесі Наталья Донцоваға 2024 жылы іздеу жариялаған.
Айта кетейік, Сарыарқа аудандық сотының бұрынғы судьясы, «Болашақ» бағдарламасының түлегі Айгүл Сайлыбаева 2024 жылдың маусым айының басында Германияның Бенсхайм қаласында хабар-ошарсыз кеткен.
4 маусым күні ол қызын балабақшаға апарғаннан кейін онымен байланыс үзілген. Сол күні шамамен сағат 14:30-да баланы әжесі Наталья Донцова алып кеткен, одан кейін ол да көзден таса болған.
Бірнеше аптадан соң Айгүл Сайлыбаеваның мәйіті Бенсхайм қаласының шетінде полиэтилен қаптың ішінен табылды. Марқұмның қолы, мойны және бетінен пышақ жарақаттары анықталған.
Сондай-ақ Айгүл Сайлыбаева жоғалған күні оның 49 жастағы енесі Наталья Донцованың да із-түзсіз кеткені белгілі болды. 4 маусымда ол немересін балабақшадан алып, үйіне жеткізген. Сол уақыттан бері Наталья Донцованы көрген жан жоқ.