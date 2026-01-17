Кран-Монтана өрті: зардап шеккендердің терісі өз жасушаларынан өсіріледі
АСТАНА. KAZINFORM — Кран-Монтанадағы өрттен зардап шеккен бірнеше адамның терісі зертханада жаңадан өсіріледі. Цюрих университетінің клиникасы пациенттердің тіндерінің үлгілерін Cutiss компаниясына жеке трансплантация жасау үшін жіберді. Бұл туралы Цюрих университеті хабарлады.
Кран-Монтанадағы өртте 40 адам қаза тауып, тағы 116 адам жарақат алды. Зардап шеккендердің дені — жастар. Оларды қатты күйік шалған, біразы бетінің 60%-дан астамын зақымдап алды. Мұндай жарақаттар күрделі емдеуді қажет етеді: жағдайды тұрақтандыру, операциялар, инфекциялармен күресу және ұзақ мерзімді оңалту.
Бірнеше зардап шеккендер Цюрихке жеткізілді. Балалар университетінің ауруханасы мен Цюрих университетінің клиникасында мамандандырылған күйік орталықтары бар, бұл Еуропадағы ең жақсы орталықтардың бірі.
Аталған орталықтарда емдеу пысықталған схема бойынша жүреді. Алдымен пациенттер реанимацияда тұрақтандырылады. Содан кейін инфекцияның алдын алу және жараларды емдеуге дайындау үшін өлі теріні хирургиялық жолмен алып тастайды. Алдымен ашық жаралар уақытша биологиялық немесе синтетикалық материалдармен, содан кейін аутотрансплантаттармен жабылады. Бұл науқастың денесінің зақымдалмаған жерлерінен алынған терінің жұқа қабаттары.
Бұл әдістер адам өмірін сақтайды, алайда шектеулері бар: сау тері донорлары жеткіліксіз, ал трансплантацияланған тері тыртық қалдырады. Шрамдар өмір сапасын айтарлықтай төмендетеді, тұрақты күтімді және жиі түзету хирургиясын қажет етеді. Балаларда тағы бір проблема бар — трансплантация дене өскен сайын созылмайды.
Кішкентай биопсиядан алынған серпімді тері
Идеал нұсқа — бұл нағыз тері сияқты әрекет ететін және өсуге қабілетті трансплантат. Адам жасушаларынан жасалған екі қабатты тері трансплантаты бойынша іргелі зерттеулер Цюрих университетінде (UZH) 25 жыл бұрын басталды. 2001-2016 жылдар аралығында профессор Эрнст Рейхман бастаған зерттеу тобы арнайы гельде адам тері жасушаларын өсірумен айналысты.
Ғалымдар ауыр жарақаттарды емдеуге арналған перспективті терінің алмастырғышын жасады. Оның құрамында эпидермистің, терінің үстіңгі қабатының жасушалары және дерманың, төменгі қабатының жасушалары бар. Тері жасушаларының негізгі қабаты трансплантацияны серпімді және балаларда өсуге қабілетті етеді. Бұл клиникалық зерттеулермен расталған.
Биотехнолог Даниэла Марино осы әзірлемелерге қатысып, 2017 жылы Cutiss стартапының негізін қалаған. Компания denovoSkin деп аталатын технологияны клиникалық қолдану, қолжетімді ету үшін жұмыс істеп жатыр.
— Біз зертханада науқастың өзінен алынған пошта маркасының көлеміндей кішкентай тері биопсиясынан тірі адам тінін жасаймыз. Бұл тәсілдің бірнеше артықшылығы бар. Ең бастысы — жеке екі қабатты трансплантация. Біз пациенттің өз жасушаларын пайдаланатындықтан, ағзаның қабылдамау қаупі жоқ, — дейді Cutiss бас директоры Даниэла Марино.
Оның айтуынша, күйік кезінде де, реконструктивті хирургияда да ұзақ мерзімді клиникалық дәлелдер, мысалы, тыртықтарды түзету және пластикалық хирургия — екі қабатты трансплантациялар жараларды қауіпсіз жабатынын, пациенттің сау терісін үнемдейтінін және стандартты емдеумен салыстырғанда тыртықтардың сапасын жақсартатынын көрсетеді. Бүгінгі таңда компания төрт апта ішінде әрқайсысы 50 шаршы сантиметр болатын бірнеше тері трансплантациясын өсіре алады.
Сынақтардың соңғы кезеңі
Технология балалар мен ересектердегі күйіктерді емдеу және реконструктивті хирургия үшін клиникалық сынақтардың соңғы сатысында тұр. Ересектер мен жасөспірімдердегі ауыр күйіктерді емдеуге арналған клиникалық сынақтардың үшінші кезеңі 2025 жылдың көктемінде басталып, әлі күнге жалғасып келеді. Оған ЕО мен Швейцарияның 8 елінен 20 күйік орталығы, соның ішінде Цюрих университетінің клиникасы қатысады.
Соңғы сынақ технологияның тиімділігі мен қауіпсіздігін кең ауқымда растауы керек. Бұл кейінірек мақұлдау және жаппай қолдану үшін қажетті шарт. Екінші кезең деректері жарияланды.
— Біздің өніміміз озық терапия болып табылады және әртүрлі елдерде, соның ішінде Швейцарияда толық реттеуші мақұлдау процесін өтпес бұрын бізге үшінші кезең деректері қажет, — деп түсіндірді Даниэла Марино.
Сонымен қатар, соңғы онжылдықта UZH зерттеушілерінің екі қабатты трансплантациясы жанашырлықпен қолдану деп аталатын сегіз бөлек жағдайда — жеке және нақты анықталған медициналық жағдайларда қолданылды.
Кран-Монтанадағы өрттен зардап шеккендерді denovoSkin емдейді
Цюрих университеті ауруханасының хирургиялық тобы жекелеген жағдайларда Кран-Монтанадағы өрттен зардап шеккендердің тері биопсиясын емдейтін дәрігерлердің шешімі бойынша denovoSkin трансплантациясын жасау үшін Cutiss-ке жіберілгенін растады.
Дегенмен, қазіргі жағдай сұраныс бойынша тірі, жекелендірілген теріні өндірудің қиындығын көрсетеді. Бұл тұрақты сапа мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мамандандырылған инфрақұрылымды, қатаң стандартталған процестерді және оқытылған мамандарды қажет етеді. Сондықтан компания автоматтандырылған өндіріс жүйелерін — қол процесін қайталайтын машиналарды жасады. Cutiss бұл машиналарды өнеркәсіптік деңгейге жеткізу үшін Tecan жабдық өндірушісімен серіктес — бұл оларды клиникалық жағдайда қолданар алдындағы соңғы қадам.
Айта кетейік, курортта болған өрт салдарынан зардап шеккендерге берілетін қаржылай өтемақы мөлшері жарияланды.