    11:55, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Креативті индустрияға жататын қызмет түрлері бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді.

    креативная индустрия
    Фото: Pixabay, Pixels

    Құжатқа сәйкес, тізбеге келесі бағыттар бойынша қызметтің 43 түрі қосылған:

    - конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру;

    - зергерлік іс;

    - кино және анимация;

    - кітапханалар, музейлер;

    - мәдениет-бос уақыт өткізу мекемелері, мәдени мұра;

    - музыка;

    - сәулет және сән;

    - ТВ, фотография;

    - халық кәсіпшілігі;

    - IT және геймдевелопмент.

    Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД аясында Креативті индустрия қауымдастығын құру бастамасын көтерген еді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев мәдени-гуманитарлық қатынастар елдерімізді біріктіретін негізгі фактор екеніне назар аударды. 

     

     

