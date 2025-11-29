Кремний алқабындағы сауда орталығында атыс болды
АСТАНА. KAZINFORM – Солтүстік Калифорниядағы ең ірі сауда орталығына келушілер үшін «Қара жұма» қайғылы оқиғаға айналды, деп хабарлайды Bild басылымы.
28 қарашада сағат 17:35-те Macy’s дүкені маңындағы адам көп жиналған Westfield Valley Fair жәрмеңкесінде атыс болды.
Los Angeles Times газетінің мәліметінше, құтқару қызметіне қоңырау шалғандар дүкен кіреберісінде қан мен снарядтардың бар екенін хабарлаған. Атыс дыбыстарынан кейін адамдар үрейленіп, сауда орталығынан қашып кеткен, ал қалғандары дүкендердің ішіне кіріп, сөрелер мен киім ілгіштердің артына тығылған.
Bloomingdale’s дүкенінде қызметкерлер тұтынушыларды артқы бөлмелерге жасырып, есіктерін құлыптап алды.
- Бұл жаппай үрей туғызды. Ғимарат дірілдеп кетті, - деді Шон К. Los Angeles Times газетіне.
Полиция бірнеше минуттан кейін келді, бірақ бұл уақытта оқ атқан адам қашып үлгерген. Полиция мен құтқарушылар оқ жарақаты бар ер адамды, әйелді және 16 жастағы қызды тапты. Олар ауруханаларға жеткізілді және өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
Полицияның алдын ала мәліметі бойынша, бұл террористік шабуыл емес, белгісіз оқ атушы мен жараланған ер адам арасындағы қақтығыс. Сержант Хорхе Гарибайдың айтуынша, әйел мен қыздың «оқиғаға ешқандай қатысы жоқ» және олар кездейсоқ құрбан болған.
Полиция келгеннен кейін көп ұзамай адамдар жасырынған жерден шығып, ғимараттан шыға алды. Оқ атқан адамды іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.
