Криоконсервация — саналы ана болуды жоспарлаудың сенімді шешімі
АСТАНА. KAZINFORM — Криоконсервация дегенді естуіңіз бар ма? Медицинадағы маңызды терминге қатысты сала маманы пікір білдірді.
— Криоконсервация әдісі - 196 градус аязда сұйық азотта аналық ұрықты немесе аталық ұрықты немесе эмбрионды қатырып қою. Ол енді қазіргі ғылымның бір жетістігі. Бұрынғы кезде ондай мүмкіндік болмаған. Осыдан 15-20 жыл бұрын ең бір тиімді100 пайыз нәтиже беретін әдіс ойлап шығарылған. Бұл көбінесе ЭКО жасайтын кезде маңызды, — дейді профессор Салтанат Байқошқарова.
Маман пікірінше, күйеуге шықпай жүрген қыздардың көбі сол әдіске жүгінгісі келеді екен. Әсіресе, 30-35-тен асқан нәзік жандылардан өтініш көп түседі.
— Бірақ, ол криоконсервация әдісі аналық ұрықты алып, алғашқыда гармондық стимуляция жасалады. Содан кейін ультра дыбықтық зерттеудің көмегімен инемен тесіп аламыз. Содан кейін жақсы, сапалы аналық ұрықтарды қатырып қоямыз. Ер адамда аталық ұрықты қатыруға болады. Ер адамның ұрығын қатыру өте жеңіл. Ол әдіс бұрыннан қолданылатын. Ал, әйелдің ұрығын қатыру өте қиын. Өйткені ол өте үлкен жасуша, — дейді спикер.
Дегенмен, Салтанат Байқошқарова барлығы табиғи жолмен болғаны дұрыс деп есептейді. Ол үшін жастар уақытылы үйленуі керек.
— Мен дәл осы әдіспен балалы болыңдар деп үгіттемеймін. Барлығы табиғи түрде болғаны дұрыс. Ал, енді мүлдем амал жоқ болса, онда жасауға болады. 35-40-тан асқан соң ұрықты қатырып қоюдың кері әсері де бар. Ұрықтың сапасы нашарлайды. Бір баланы дүниеге әкелі үшін 36-44 аналық ұрыққа дейін керек болады. Ол оңай шаруа емес, — деді ол сұхбат барысында.