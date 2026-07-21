«Кітап оқитын ұлт» марафонына 1 миллионнан астам адам қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Қатысушылар арнайы ұсынылған тізімдегі қазақ және орыс тілдеріндегі 300-ден астам шығарманың ішінен таңдау жасап, 15 кітапқа дейін оқи алады.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Креативті индустрияларды дамыту қоры мен «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» қоғамдық қоры ұлттық әдебиетті қолдау, оқырман қатарын арттыру және отандық кітап индустриясын дамыту бағытында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Аталмыш бастама Мемлекет басшысының «Кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығын іске асыру аясында қолға алынып отыр. Бұл елдегі кітап оқу мәдениетін кеңінен насихаттайтын маңызды жобалардың біріне айналмақ.
Ынтымақтастық аясындағы ауқымды бастаманың бірі – республикалық «Кітап оқитын ұлт» марафоны. Биыл марафонға бір миллионнан астам адамды тарту жоспарланған. Қатысушылар арнайы ұсынылған тізімдегі қазақ және орыс тілдеріндегі 300-ден астам шығарманың ішінен таңдау жасап, 15 кітапқа дейін оқи алады. Нәтижесінде жоба аясында оқылым санын 15 миллионға дейін жеткізу көзделіп отыр.
Меморандум аясында форумдар, фестивальдер, кітап көрмелері, шығармашылық кездесулер, дәрістер, семинарлар және өзге де мәдени-ағартушылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Олардың барлығы кітап оқуды кеңінен дәріптеуге, отандық қаламгерлер мен баспаларды, кітап саласын қолдауға, әдебиет пен креативті индустрия арасындағы байланысты нығайтуға ықпал етеді.
Айта кетелік отбасымен бірге оқуға жиі таңдалатын 10 кітап анықталған еді.