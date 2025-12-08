KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:45, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Кітапханалардың табысын арттыруға мүмкіндік бар – министрлік

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәдениет мекемелері ақылы қызметтер арқылы саладағы мамандарды ынталандыру тетігін дамытуға болады. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. 

    кітапхана
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Атап айтқанда, «Мәдениет туралы» заңға кітапхана қорын сақтау және дамыту мәселелері бойынша әкімдіктердің өкілеттігін кеңейтетін өзгерістер енгізілді. Кітапханаларға да өз ғимараттарын пайдалана отырып, оқу-білім және мәдени шаралар ұйымдастыру мен өткізу қызметі берілді.

    — Бұл қадам кітапхананың дамуын ынталандырады деп санаймыз. Кітапханалардың 99%-ы жергілікті атқарушы органдарының қарамағында. Бұған мәдениет саласындағы 4 000-ға жуық кітапхана және білім беру саласындағы 8 000-нан астам кітапхана кіреді. Облыстық және аудандық деңгейдегі атқарушы органдарға кітапхана қорын дамыту және сақтау өкілеттігін беру — айтарлықтай мүмкіндіктерге жол ашады, - делінген министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.

    Ведомствоның ақпаратына қарағанда, мемлекеттік кітапханаларға ғимараттарын пайдалана отырып, іс-шараларға ақылы қызметтер көрсету құқығын беру тәртібі кітапханаларды қолдауға жақсы мүмкіндік. 

    Бұл қызметтерден түскен қаражат кітапхананың өзінде қалады. Осы орайда олар өздерінің шығындарын жабуға мүмкіндік алады, - деп аталып өткен министрлік мәліметінде. 

    Айта кетейік, биыл шілде айында мемлекеттік кітапханалар мен музейлердің ақылы қызмет көрсету қағидалары жаңартылды. 

    Тегтер:
    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Кітап Кітапханашы Табыс
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар