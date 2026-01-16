Кітапханаларға келушілер саны 57 млн-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан кітапханаларына ел бойынша миллиондаған оқырман келген. Бүгінде елде 3 887 қоғамдық кітапхана жұмыс істейді, олардың жалпы қоры 72,5 миллионнан астам кітапты құрайды, деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.
Жыл ішінде оқырмандарға әртүрлі тақырыптағы 88 млн-нан астам материал берілді.
2024 жылмен салыстырғанда тұрақты пайдаланушылар саны 4,1% артып, 5 539 969 адамға жетті. Оқырмандар Түркістан, Жамбыл және Павлодар облыстарында көп тіркелген.
Кітап оқуға деген қызығушылықтың артуы келушілер санының көптігінен айқын байқалады. Кітапханалық қызметке жүгіну көрсеткіші рекордтық деңгейге жетіп, жалпы саны 57 млн рет келу көрсеткіші тіркелді. Сонымен қатар, мерзімді басылымдарға деген сұраныс көп. Бір жыл ішінде ҚР Ұлттық кітапханасына газеттер мен журналдар бойынша 1 млн-нан астам сұраныс түсті.
— Кітапханаларға ең көп келушілер — жастар. Алматы қаласындағы Ұлттық кітапханада оқырмандардың ең көп бөлігін 17–25 жас аралығындағы жастар, одан кейін 12–18 жас аралығындағы жасөспірімдер құрайды. Сұранысқа ие әдебиеттердің қатарында көркем шығармалар, тарих пен этнографияға арналған басылымдар, ғылыми-көпшілік, психологиялық және медициналық кітаптар, сондай-ақ жаңа технологиялар туралы басылымдар бар, — делінген хабарламада.
Кітапханалар оқырмандармен жұмыс жүргізумен қатар, мәдени өмірдің маңызды орталығы ретінде де маңызды рөл атқарады. Бір жыл ішінде кітапханаларда 258 мыңнан астам мәдени-ағартушылық іс-шара өтті.
Сонымен қатар инфрақұрылым мен цифрлық сервистерді дамыту жұмыстары қатар жүргізіліп жатыр. ҚР Ұлттық кітапханасында электронды ресурстар қолжетімді болу үшін интерфейс жаңартылды. Ұлттық академиялық кітапхана «Air Astana» әуе компаниясымен бірлесіп «Әуе қанатында» жобасын жүзеге асырды. Ал Шығыс Қазақстан облысында кітапханашылардың жұмысын оңтайландыру мақсатында «DosAI» нейроассистенті алғаш рет іске қосылды.
Бұдан бөлек, Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық кітапханасында оқырмандарға қызмет көрсету сапасын арттыруға және цифрлық байланысты күшейтуге бағытталған «AI Zhan» ассистенті енгізілді.
Кітапханалар желісін дамыту басқа өңірлерде де жалғасын тапты. Қызылорда облысында «Руханият» орталығы пайдалануға берілсе, Батыс Қазақстан облысында 25 ауылдық кітапхананы жаңғыртуға арналған пилоттық жоба жүзеге асты. Бұл бастамалардың барлығы кітапхананы оқырманға жақындатып, заманауи мәдени-ағартушылық орталыққа айналдыруды мақсат етеді.
