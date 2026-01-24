KZ
    ҚТЖ директоры Қазақстан астығының Өзбекстан шекарасында кептелгені үшін жауапқа тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Бауыржан Әленов Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта алаяқтар қазақстандықтарды көбіне кімнің хабарласып алдайтынын айтты.

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - Астық тиеу көлемінің ұлғаюына байланысты Өзбекстан Республикасының аумағындағы өткізу пункттерінде жүк ағынының маусымдық қиындықтары байқалды. Бұл Ташкент теміржол торабының кірме жолдарының шамадан тыс жүктелуіне әкелді, - деп жазады Премьер-министр.

    Осыған байланысты Өзбекстан Республикасының Үкіметімен және тиісті ведомстволармен бірге кешенді шаралар қабылдап, нәтижесінде Сарыағаш стансасындағы вагондар саны 11,5-тен 7,5 мыңға дейін төмендеген.

    - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өндірістік процестер жөніндегі басқарушы директоры Б.П. Орынбасаров тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

    Еске салсақ, 2025 жылдың аяғында Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы вагондардың кешігуі жиілеген болатын.

     

