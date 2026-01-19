ҚТЖ Павлодар филиалының қызметкерлері пара алғаны үшін 7 жылға сотталды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Павлодарда магистральдық желінің Павлодар бөлімшесінің екі қызметкеріне қатысты сот үкімі шықты. Тергеу мәліметіне сүйенсек, олар мердігерден ақша бопсалаған.
Қылмыстық іс Павлодар қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында қаралды. 2025 жылдың ақпан-сәуір айлары аралығында магистральдық желі бөлімшесінің басшысы мен электрмен жабдықтау қашықтығының басшысы бопсалау жолымен 2,7 миллион теңге пара алғаны анықталды. Жеке кәсіпорын Ақсу-1 станциясында электр монтаждау жұмыстарымен айналысқан.
- Сотталушылардың кінәсі куәгерлердің айғақтарымен, сот сараптамаларының қорытындысымен және сотта зерттелген басқа да дәлелдемелермен расталады. Сот үкімімен бөлім басшысы Қылмыстық кодекстің 1,2,4-тармағының 366-бабы 3-бөлігі бойынша, қашықтық басшысы Қылмыстық кодекстің 1,2-тармағының 366-бабы 3-бөлігі бойынша кінәлі деп танылды және әрқайсысына 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сотталушылардың мүлкі тәркіленбейді, бірақ мемлекеттік қызметте қызмет ету құқығынан өмір бойына айырылды, - деп хабарлады соттан.
Айта кету керек, бөлімше басшысына 2021 жылғы дерек бойынша да айып тағылған. Ол қарамағындағы қызметкерден құны 57 мың теңге тұратын кресло алғаны анықталды.
