13:25, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Кубада ұлттық электр желісі істен шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Коммунистік басқару жүйесі орнаған Куба мемлекетінде ұлттық электр желісі бір жылдың ішінде төртінші мәрте істен шықты.
ӨзА ақпарат агенттігінің мәліметінше, бұл туралы SEN елдің мемлекеттік энергетикалық компаниясы хабарлаған.
– «SEN» ұлттық электр желісінде толық үзіліс тіркелді. Бұл жағдайдың «CTE Guiteras» жылу электр стансасының күтпеген жерден тоқтап қалуымен байланысты болуы мүмкін, - делінген Электр энергетикасы қызметкерлерінің ұлттық одағы таратқан ресми мәлімдемеде.
Компанияның жауапты өкілі оқиғаның нақты себебі анықталып жатқанын, қазіргі кезде қалыпқа келтіру жұмыстары басталып кеткенін айтты.
