KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Кубаның вице-президенті Астанаға келді

    АСТАНА. KАZINFORM – ҚР Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев Куба вице-президенті Сальвадор Вальдес Месаны Астана халықаралық әуежайында қарсы алды.

    в
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    Мейман 28-29 мамыр күндері Астанада өтетін Еуразиялық экономикалық форумға қатысатын Куба елінің делегациясын бастап келді.

    в
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    - Сізді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан ыстық ықыласпен қарсы алуға қуаныштымын. Биыл Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ органдарына төрағалық етеді. Форум дәстүрлі түрде сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдету мен күшейтуге бағытталған. Сонымен қоса негізгі басымдық жасанды интеллектке беріліп отыр, - деді Арман Шаққалиев. 

    Өз сөзінде Куба Вице-президенті маңызды іс-шараға шақыртуды қуана қабыл алғанын жеткізді.

    ЕАЭО 2020 жылы Кубаға бақылаушы ел статусын берді.

    Айта кетейік, БҰҰ Кубаға мұнай жеткізу туралы келіссөздер жүргізіп жатыр.

    Астана Вице-президент Куба
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар