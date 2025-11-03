Күн бетінде екі апталық үзілістен кейін күшті жарқылдар қайта пайда болды
АСТАНА. KAZINFORM — Екі апталық үзілістен кейін Күн бетінде күшті жарқылдар қайта тіркелді, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы хабарлады.
Нақтылай айтқанда, Мәскеу уақытымен шамамен 04:00-де жұлдыздың шығыс жиегінде M1.0 деңгейіндегі жарқыл болды. Бұл күн физикасында қолданылатын бес деңгейлі шкала бойынша төртінші белсенділік класына жатады.
Аталған оқиғаны Күн белсенділігінің ұзақ мерзімді күшеюінің басталу белгісі деуге болады. Оның шарықтау кезеңі 3–9 қараша аралығындағы аптаға тұспа-тұс келеді. Жұлдыздың сол жақ жиегінде Жерге қарай бағытталған екі қуатты белсенділік орталығы байқалады.
Еске сала кетсек, бұған дейін ғасырдың ең ұзақ күн тұтылуы болатынын жазғанбыз.
Ол астрономиялық құбылыс болжам бойынша 2027 жылғы 2 тамызда болады деп күтіліп отыр.